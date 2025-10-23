◆＜第27回 PGAティーチングプロ選手権大会 島津ゴルフ俱楽部カップ202510月21日～22日島津ゴルフ俱楽部(鹿児島県) /6515ヤード・パー71＞ PGAティーチングプロ選手権大会の最終ラウンドは、首位から3打差の1アンダー14位タイからスタートした高橋慧が通算6アンダーでのプレーオフに突入。1ホール目でバーディーを奪い、逆転での初優勝