大分県内は、インフルエンザの患者数が3週連続で増加し、県が早めのワクチン接種を呼びかけています。 【写真を見る】大分県内でインフルエンザ患者数が3週連続増加学級閉鎖相次ぐ 寒気が流れ込んだ影響で22日の県内はこの秋一番の冷え込みになりました。最高気温は大分市が午前5時前が18.8度、由布市湯布院でも15度など日中も上がらず11月中旬から下旬並みとなりました。 （街の人）「寒いです。去年より寒くなるのが早くて