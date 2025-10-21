ア・リーグ優勝決定戦シリーズが10月20日（日本時間21日）にトロントでおこなわれ、トロント・ブルージェイズがシアトル・マリナーズに4−3で逆転勝ちし、32年ぶり3度めとなるワールドシリーズ（WS）進出を決めた。ロサンゼルス・ドジャースとのWSは、10月24日（同25日）にトロントで幕を開ける。先に勝ち上がり、21世紀初のWS連覇を狙うド軍は、10月19日（同20日）から全体練習を再開して調整に余念がない。と同時に、フロ