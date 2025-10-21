◆＜第27回 PGAティーチングプロ選手権大会 島津ゴルフ俱楽部カップ202510月21日～22日島津ゴルフ俱楽部(鹿児島県) /男子6515ヤード/女子5635ヤード/パー71＞ 鹿児島県の島津ゴルフ俱楽部で開幕したPGAティーチングプロ選手権大会＆女子選手権大会は、第1ラウンドが終了。120人が出場した男子は、4アンダーでホールアウトした竹中智哉と力丸勇気が首位タ