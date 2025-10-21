東京時間17:46現在 香港ハンセン指数 26027.55（+168.72+0.65%） 中国上海総合指数 3916.33（+52.44+1.36%） 台湾加権指数 27752.41（+63.78+0.23%） 韓国総合株価指数 3823.84（+9.15+0.24%） 豪ＡＳＸ２００指数 9094.71（+62.79+0.70%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84458.44（+95.07+0.11%） ２１日のアジア株は軒並み上昇。前日の米国株の上昇や米中貿易摩擦への警戒感