【ドトール】待ってた！大人気「チョコキャラメルミルクレープ」が今年も登場！
全国のドトールコーヒーショップでは、2025年10月23日（木）より、期間限定ミルクレープ「パリパリチョコキャラメルミルクレープ」を発売します。
10/23（木）発売「パリパリチョコキャラメルミルクレープ」
実は、昨年も発売され大好評だった「パリパリチョコキャラメルミルクレープ」、その名の通り、パリパリッとしたチョコレートの食感にとりこになる人が続出、今年も満を持しての再登場です。価格は520円（税込）。温かいコーヒーや紅茶と一緒に楽しめる、冬のカフェタイムにぴったりのスイーツです。
このミルクレープの最大の魅力は、その食感と風味の絶妙なハーモニー。何層にも重ねられたショコラクレープ生地の間には、キャラメル風味のホイップクリームと、食感のアクセントとなるパリパリとした食感のチョコがサンドされています。
キャラメルクリームは、やさしい甘さの中にほのかなほろ苦さも感じられるため、甘すぎず大人の味わい。一口ごとに、ショコラの香ばしさ、キャラメルのコク、そしてパリパリのチョコが溶け合う贅沢な美味しさが楽しめます。
同日発売の「ホットモーニング スモークチキン＆トマト」
そして、同日発売の新作「ホットモーニング スモークチキン＆トマト」にも注目！こちらは、山型厚切りトーストの上に、七味唐辛子と西洋わさび入りのピリ辛マヨソースで和えたスモークチキン、具沢山なトマトソースとチーズをトッピングしたホットサンドです。オーブンで焼き上げることで、とろけたチーズの香ばしさと、スモークチキンの風味が格段にアップ！朝から食欲をそそる一品です。価格は540円（税込）から。
昨年「パリパリチョコキャラメルミルクレープ」を食べた人も、まだ食べていない人も、肌寒い日の朝食や午後のブレイクタイムに、温かいドリンクやモーニングと一緒に、この特別なミルクレープをぜひ堪能してみてくださいね！
(E・レシピ編集部)
