讃岐うどんチェーン「はなまるうどん」は、つけ蕎麦屋「なぜ蕎麦にラー油を入れるのか。」と初のコラボレーションを行い、新商品『牛肉ラー油つけ麺』を発売した。2025年10月16日(木)から11月12日(水)までの期間限定で、はなまるうどん30店舗にて各店舗1日15食限定で販売する。「なぜ蕎麦にラー油を入れるのか。」は、東京都を中心に、関東に10店舗以上を展開するつけ蕎麦屋。ラー油入りの濃いめつけ汁でコシの強い太い蕎麦を食べ