¡Ô¤³¤ì¤«¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Î¤ªÎÏÅº¤¨¤ò¤¤¤¿¤À¤­¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÂ²¤È¤â»Ù¤¨¹ç¤¤¡¢Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Õ10·î12Æü¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¤¬¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç·ÝÇ½³èÆ°ºÆ³«¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÉ½ÉñÂæ¤ËÌá¤ë¾®Åç¤À¤¬¡¢¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤ÎÂ¸ºß¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£2023Ç¯2·î¡¢¾®Åç¤ÏÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÎ±³Ø¤òÍýÍ³¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¡¢Åö»þ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥Û¥ê¥×¥í¡×¤òÂà¼Ò¡£Æ±Ç¯3·î¤Ë¤Ï¥µ¥¦¥Ê»ö¶È¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¼Â¶È