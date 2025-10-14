「聞いていた給与と全然違う・・・」 転職が決まったあとに愕然（がくぜん）としたAさんが会社を訴えた結果、慰謝料100万円を勝ち取った。 人事部などの方には、「求人のときにウソの情報を伝えてはいけない」「話を盛ってはいけない」という2点を強くお伝えしておきたい。 逆に、転職を考えている方は、求人情報でウソをつかれたら慰謝料請求できる可能性があるということだ。 以下、事件の詳細について、実際の裁判例をもと