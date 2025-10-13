堅調な販売を続けていた初代クロスビースズキは、コンパクトクロスオーバーSUVである「クロスビー」をフルモデルチェンジし発売を開始した。クロスビーは、このフルモデルチェンジで2代目となる。初代クロスビー（MN01系）は、2017年2月に登場。角を丸くしたハイトワゴン系ボディに、大型丸形ライトにSUVテイストをプラス。可愛らしさの中にもタフネスさを感じさせる個性的なデザインが特徴。搭載エンジンは、直3 1.0L