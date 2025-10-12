法政大学の山口二郎教授が１２日、Ｘに、玉木雄一郎国民民主党代表について投稿した。山口教授は「玉木の立憲とは組めないという発言を聞くと、この人は連立政治というものが分かっていないと痛感する。政党が異なる理念を追求するのは当然のこと。連立政権とは、国の直面するいくつかの重要課題の解決のために具体的な政策を共有し、実現するもの。期限が来れば分かれればよいだけ」と持論をつづった。玉木氏は１０日のＸで