〈「誰も犯人の顔を見ていない」スーパーで働くパート女性と女子高生の頭部を拳銃で撃って殺害、逃走…“未解決事件”を追う（平成7年）〉から続く犯人は今、どこにいるのか。なぜ今も未解決のままなのか。1995年7月30日夜に発生した、「八王子スーパー強盗殺人事件（ナンペイ事件）」。【画像】発生30年となった“未解決事件”の写真をすべて見る東京・八王子市のスーパー・ナンペイの2階事務所に何者かが押し入り、従業員の