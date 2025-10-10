森保一監督が率いる日本代表は10月10日、国際親善試合でパラグアイ代表とホームで対戦した。立ち上がりからインテンシティの高い守備でペースを掴んだ日本は、開始10分過ぎまで相手に１本もシュートを打たせない試合運びを見せる。しかし21分、日本は一瞬の隙を突かれて得点を許す。だが、その５分後には小川航基のミドルシュートですぐさま同点に。日本は１−１で迎えた64分に得点を奪われ、再びリードされたが、90＋４分