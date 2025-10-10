¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Î¥¹¥¿¥á¥óÁª¹Í¤Î°Õ¿Þ¤òÀâÌÀ¡£µ¯ÍÑË¡¤Ç£¹·î¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤È¤Î°ã¤¤¤Ë¤â¸ÀµÚ¡Öº£²ó¤Ï¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ù¥¹¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡ÚÆüËÜÂåÉ½¡Û
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î10Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¼éÈ÷¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤òÄÏ¤ó¤ÀÆüËÜ¤Ï¡¢³«»Ï10Ê¬²á¤®¤Þ¤ÇÁê¼ê¤Ë£±ËÜ¤â¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤»¤Ê¤¤»î¹ç±¿¤Ó¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·21Ê¬¡¢ÆüËÜ¤Ï°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤«¤ì¤ÆÆÀÅÀ¤òµö¤¹¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î£µÊ¬¸å¤Ë¤Ï¾®Àî¹Ò´ð¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤¹¤°¤µ¤ÞÆ±ÅÀ¤Ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï£±¡Ý£±¤Ç·Þ¤¨¤¿64Ê¬¤ËÆÀÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢ºÆ¤Ó¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢90¡Ü£´Ê¬¤Ë¾åÅÄåºÀ¤¤Î¥Ø¥Ã¥ÉÃÆ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢¤Ê¤ó¤È¤«£²¡Ý£²¤Î¥É¥í¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ì¤ÐÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦Å¸³«¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¡¢Àï¤¤¤Ê¤¬¤é¼éÈ÷¤â¸Ç¤¯¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎÁª¹Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Öº£²ó¾·½¸¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¥Ù¥¹¥È¤È»×¤¨¤ëÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¡ÊÎëÌÚ¡Ë½ßÇ·²ð¤è¤ê¤â·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢²áµî¤Î³èÆ°¤«¤é¤¹¤ì¤Ð·×»»¤Î¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÁ°Àþ¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢¥Ù¥¹¥È¤ÎÃæ¤«¤é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ò¹Í¤¨¤Æµ¯ÍÑ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡º£²ó¤Î£²Ï¢Àï¡Ê14Æü¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÂÐÀï¡Ë¤Ç¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢£¹·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤Ç¤Î£²»î¹ç¡Ê¥á¥¥·¥³¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÂÐÀï¡Ë¤È¤Î°ã¤¤¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö°ã¤¤¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢£¹·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤Î»þ¤Ï¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ò£²¥Á¡¼¥à¤Ë¤·¤Æ¡¢£±»î¹ç£±»î¹ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÀï½Ñ¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ù¥¹¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¤É¤ì¤À¤±¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤¤¤ì¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡14Æü¤Î¡È²¦¹ñ¡É¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤Î°ìÀï¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¶â»ÒÅ°¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜ¤Ï²¿°Ì¡© ºÇ¿·FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°TOP20¤«¹ñ¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤¬¼ó°Ì´ÙÍî¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥È¥Ã¥×¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¤Î¤Ï¡©
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¼éÈ÷¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤òÄÏ¤ó¤ÀÆüËÜ¤Ï¡¢³«»Ï10Ê¬²á¤®¤Þ¤ÇÁê¼ê¤Ë£±ËÜ¤â¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤»¤Ê¤¤»î¹ç±¿¤Ó¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·21Ê¬¡¢ÆüËÜ¤Ï°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤«¤ì¤ÆÆÀÅÀ¤òµö¤¹¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î£µÊ¬¸å¤Ë¤Ï¾®Àî¹Ò´ð¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤¹¤°¤µ¤ÞÆ±ÅÀ¤Ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï£±¡Ý£±¤Ç·Þ¤¨¤¿64Ê¬¤ËÆÀÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢ºÆ¤Ó¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢90¡Ü£´Ê¬¤Ë¾åÅÄåºÀ¤¤Î¥Ø¥Ã¥ÉÃÆ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢¤Ê¤ó¤È¤«£²¡Ý£²¤Î¥É¥í¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ì¤ÐÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦Å¸³«¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¡¢Àï¤¤¤Ê¤¬¤é¼éÈ÷¤â¸Ç¤¯¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î£²Ï¢Àï¡Ê14Æü¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÂÐÀï¡Ë¤Ç¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢£¹·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤Ç¤Î£²»î¹ç¡Ê¥á¥¥·¥³¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÂÐÀï¡Ë¤È¤Î°ã¤¤¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö°ã¤¤¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢£¹·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤Î»þ¤Ï¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ò£²¥Á¡¼¥à¤Ë¤·¤Æ¡¢£±»î¹ç£±»î¹ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÀï½Ñ¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ù¥¹¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¤É¤ì¤À¤±¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤¤¤ì¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡14Æü¤Î¡È²¦¹ñ¡É¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤Î°ìÀï¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¶â»ÒÅ°¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜ¤Ï²¿°Ì¡© ºÇ¿·FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°TOP20¤«¹ñ¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤¬¼ó°Ì´ÙÍî¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥È¥Ã¥×¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¤Î¤Ï¡©