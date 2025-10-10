韓国で開催されたドローンサッカー・ワールドカップで初代王者に輝いた大分県内の高校生ら3人が10日、佐藤知事に大会優勝を報告しました。 【写真を見る】ドローンサッカーW杯で初代王者大分県の高校生が佐藤知事に優勝報告 県庁を訪れたのは、ドローンサッカー日本代表で情報科学高校3年の平岡咲大さんと上野櫂さん、卒業生の井優月さんです。 3人は9月24日から韓国・チョンジュ