ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 万博イタリア館の貴重な展示物、大阪市立美術館の特別展で継続展示へ 大阪・関西万博(2025年) オリコンニュース 万博イタリア館の貴重な展示物、大阪市立美術館の特別展で継続展示へ 2025年10月10日 14時38分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 大阪・関西万博のイタリア館で展示されている貴重な展示の一部 大阪市立美術館の特別展で「継続展示」されることが10日、発表された 出展作品は「ファルネーゼのアトラス」「アトランティコ手稿」「正義の旗」 記事を読む 関連の最新ニュース 大阪・関西万博(2025年) 記事時間 万博イタリア館の貴重な展示物、大阪市立美術館の特別展で継続展示へ 記事時間 10/06 08:04 大阪・関西万博の人気韓国料理店で食品偽装か 元従業員が告白 記事時間 10/02 15:23 阿部寛がSNSで話題になった万博で出迎える阿部寛に本音「嬉しかった」 おすすめ記事 藤原紀香、“世界に一つだけ”の貴重ミャクミャクを披露＆命名して発表 「非常にめでたい」カラーで「綺麗！」 2025年10月3日 16時5分 「ロールス・ロイス・モーター・カーズ 大阪」を淀屋橋エリアに移転オープン 2025年10月6日 18時0分 吉村知事ウハウハ、万博の黒字230～280億円見通し ミャクミャク売上「1000億円を超えるかな」 2025年10月7日 19時30分 HYDE、大阪・関西万博『和歌山DAY』に登場 「みんな、来てくれてありがとう。おおきに」 2025年10月5日 22時35分 ペルージャ・石川祐希「ベストを尽くす」イタリア１１季目へ 欧州ＣＬ王者として日本凱旋…７日から高橋藍らサントリーと壮行試合 2025年10月6日 20時37分