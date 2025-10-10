10月4日、自民党の総裁選で自民党総裁に選出された高市早苗氏。女性が総裁になるのは初のことであり、注目を集めている。【写真】「眉毛が不自然」と指摘されていた2024年の高市氏その中でも、総裁選での勝利後の決意表明のあいさつが波紋を呼んでいる。高市早苗「馬車馬のように働いていただく」「スピーチのなかにあった『馬車馬のように働いていただく』『私自身もワークライフバランスという言葉を捨てる』という言葉に対