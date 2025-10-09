ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 妻夫木聡主演映画「宝島」と28年前公開の大コケ迷作…共通点は？ 妻夫木聡 エンタメ・芸能ニュース 映画の話題 ゴシップ 週刊女性PRIME 妻夫木聡主演映画「宝島」と28年前公開の大コケ迷作…共通点は？ 2025年10月9日 9時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 製作費25億円かけた妻夫木聡主演の「宝島」が苦戦を強いられている 「北京原人 Who are you?」と共通点が多いとライターは週刊女性PRIMEに語る 「沖縄を舞台にした東映の超大作は上手くいかないのかも」と話した 記事を読む おすすめ記事 バカリズム タクシーで産後の妻が待つ病院へ パトカーに止められ衝撃展開「ありがたいんだけど…」 2025年10月8日 15時28分 《事務所退所→インスタ削除》堂本光一の“10年愛”女優に異変…「結婚だよ」一部ファンが再びザワつく 2025年10月8日 18時30分 《読めません》麻生太郎からの手紙を晒した自民党議員「失礼極まりない」“愚行”だらけの悪手に批判殺到 2025年10月8日 16時0分 「Adoテレビ出るの好きではない」とファンから冷ややかな声も…『バナナサンド』ハモリ我慢ゲームに登場予告も“カリスマ性崩壊”に危機感 2025年10月8日 19時57分 ホロライブ・綺々羅々ヴィヴィ、カードショップ経営シムでホロメン史上“最高額”カードを出す「1400万超えカード出た!!」 2025年10月8日 6時0分