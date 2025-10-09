NY株式8日（NY時間11:50）（日本時間00:50） ダウ平均46796.79（+193.81+0.42%） ナスダック22972.68（+184.32+0.81%） CME日経平均先物48175（大証終比：+415+0.86%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反発。序盤は下げる場面が見られたものの、すぐにプラスに転じている。本日はＩＴ・ハイテク株にも買いが広がっており、ナスダックも上昇。 前日はオラクル＜ORCL＞の下落をきっかけに、ＡＩ