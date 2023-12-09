一度見たら忘れられないベリーショートヘアと吸い込まれそうな瞳。日本に一大センセーションを巻き起こしたアーティスト「ICONIQ」を覚えているだろうか。現在、韓国で活動を続ける元ICONIQことアユミさん（39）に、これまでの芸能人生と現在の活動について話を聞いた。【写真】39歳になった、ICONIQことアユミさんの現在単身渡韓、アイドル「Sugar」としてデビュー「小さいころから『歌手になりたい』と思っていました」（アユ