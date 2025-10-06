とちぎテレビ 上下水道料金の値上げについて宇都宮市は６日、料金のあり方を検討している審議会に値上げの水準や料金体系の素案を提示しました。 上下水道の料金引き上げなどを検討するため宇都宮市は、学識経験者や市内の各種団体の代表など、１６人で構成する審議会を設置して検討を進めています。 宇都宮市の上下水道料金について市は、施設の老朽化が進んでいることや下水道施設の建て替えなどもあり、引き上げが必要