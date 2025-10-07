きょう7日にスタートするフジテレビ系ドラマ『新東京水上警察』(毎週火曜21:00〜 ※FOD配信)。吉川英梨氏の同名小説を原作にした、日本の連続ドラマでは初となる“水上警察”を舞台にした警察ドラマだ。佐藤隆太演じる主人公が熱血漢で、それと衝突する正反対の相棒(加藤シゲアキ)、そしてその仲間たち(山下美月ら)は個性豊かな面々で…と、あらすじをながめると、これまで数多放送されてきた警察ドラマに“水上”という新味を加え