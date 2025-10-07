元フィギュアスケート選手で、現在はタレントとして活躍中の浅田舞が両親の写真を公開し、反響を呼んでいる。舞は７日までにインスタグラムで「夏の光が少しずつやわらぎ、季節は静かに秋へと移ろう頃になりましたね。夏の余韻を感じつつ、この季節の記録を」と書き出した。「１５年ぶりに訪れた韓国。社交ダンスの試合では、本気で楽しむ大人趣味の時間を味わい、時間が合えば通ったかき氷（秋も変わらず氷活は継続）」など