カリフォルニア大学アーバイン校の研究者グループが、光学式マウスのセンサーを使用して微妙な振動を捉え、可聴データに変換できる方法を編み出しました。この手法には「Mic-E-Mouse」という名前が与えられています。Mic-E-Mousehttps://sites.google.com/view/mic-e-mouseMotion sensors in high-performance mice can be used as a microphone to spy on users, thanks to AI - Mic-E-Mouse technique harnesses mouse sensors,