¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥«¥Ö¥È¥à¥·¤æ¤«¤ê¡Ê36¡Ë¤¬6Æü¡¢Î¥º§¤·¤¿¤³¤È¤ò¼«¿È¤ÎX¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤¤±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¿ÍºÊ¤òÁõ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Î¥º§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¥º§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÍÛµ¤¤ÊÊì¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¥«¥Ö¥È¥à¥·¤æ¤«¤ê¤Ï2020Ç¯¤Ë¼«¿È¤ÎX¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢21Ç¯¤ËÂè1»Ò½Ð»º¤âÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£