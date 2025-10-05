CPU¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò¸ì¤ë»þ¡¢¥¯¥í¥Ã¥¯¼þÇÈ¿ô¤ä¥³¥¢¡¿¥¹¥ì¥Ã¥É¿ô¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¡ÖCPU¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥á¥â¥ê¡×¤Ë¸ÀµÚ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎCPU¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥á¥â¥ê¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³«È¯¼Ô¤Î¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦G¡¦¥¯¥ó¥Ï»á¤¬²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Pikuma: Exploring How Cache Memory Really Workshttps://pikuma.com/blog/understanding-computer-cache¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥á¥â¥ê¤Ï¡¢CPU¤È¥á¥¤¥ó¥á¥â¥ê(RAM)¤Î´Ö¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Î¾¼Ô¤ÎÂ®ÅÙº¹¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤ËÂ¸ºß¤·¤Þ