食楽web 日本海に面す、富山・福井・石川の北陸3県には、その土地ならではの珍味が存在します。冬は雪が多く、山から流れ込む清らかな水や肥沃な土壌、そして寒流と暖流が交わる日本海の豊かな漁場が、個性豊かな食文化を育んできました。保存食や発酵食が発達したのも、この地域ならではの特徴です。 そんな北陸の珍味を現地に行って食べるのはもちろん格別ですが、お取り寄せで楽しめるものも多く、北陸圏外にお住まいの方