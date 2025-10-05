プレーオフに先発登板で達成した記録【MLB】フィリーズ ー ドジャース（日本時間5日・フィラデルフィア）ドジャース・大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、敵地で行われるフィリーズとの地区シリーズ第1戦に先発した。自身初となるポストシーズンのマウンドでMLB公式のサラ・ラングス記者が史上初の記録を達成したことを報じた。大谷は2018年からエンゼルスでプレー。2022年は史上初となる投打での“W規定”を達成し、2023年に