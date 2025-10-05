TBS¤Ï¡¢13Æü¸á¸å6»þÈ¾¤è¤ê3»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¡ØÉü³è!!8»þ¤À¥ç¡ªÁ´°÷½¸¹ç¡Ù¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£24Ç¯9·î¤«¤éÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Øº£ÌëÉü³è¡ª¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£¤â¤Ê¤ªº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¡ª¥¶¡¦¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¤Î5¥·¥ç¥Ã¥È¡Ø8»þ¤À¥ç¡ªÁ´°÷½¸¹ç¡Ù¤Ï¡¢1969Ç¯10·î¤«¤é85Ç¯9·î¤Þ¤Ç¤Î¡¢¤ª¤è¤½16Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ©ºî¡¦ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤«¤é¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¥®¥ã¥°¤äÎ®¹Ô¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢¹â»ëÄ°Î¨¤òµ­Ï¿¡£º£¤â¤Ê¤ª¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ