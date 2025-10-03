【ワシントン＝中根圭一】連邦予算の失効に伴う米政府機関の一部閉鎖で、米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）の全職員の約８３％にあたる１万５０９４人が１日から自宅待機となった。宇宙探査や天体観測に関わる研究者など、多数の職員が勤務できない状態だ。閉鎖が長引けば、日米の共同研究にも余波が及ぶ恐れがある。ホワイトハウス行政管理予算局の資料によると、ＮＡＳＡの職員数は１万８２１８人。所属する研究者にメールを送ると、