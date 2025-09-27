ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > Perfume、ラストライブ後に「ママになったら再結成しよう」と発言か Perfume エンタメ・芸能ニュース Smart FLASH Perfume、ラストライブ後に「ママになったら再結成しよう」と発言か 2025年9月27日 12時25分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 年内での「コールドスリープ」を発表したPerfumeについて、FLASHが伝えた 活動休止は以前から話し合われていたといい、前向きな決断だそう 36歳を迎えた3人とも結婚や出産を真剣に考えているようだ、と関係者 記事を読む おすすめ記事 新しい学校のリーダーズ、成人後も続く“制服姿ダンス”に親世代の複雑心境…世界的人気で求められる衣装の方向性 2025年9月25日 18時50分 Xフォロワー66万人超の人気コスプレイヤーが死去 親族が伝える 昨年11月に長期入院明かしていた 2025年9月26日 16時52分 長澤まさみに「とばっちり」…前橋市長の「ラブホテル密会」報道で蒸し返された、当選時の「似ている」指摘 2025年9月26日 14時50分 「筆舌に尽くしがたい体調不良」フォロワー66万人の人気コスプレイヤーが急逝、昨年11月に訴えていた「原因不明の持病」 2025年9月27日 6時0分 「リアルすぎる」と話題になった19歳でのキスシーン、豪華な交際歴と電撃婚、パリでの3人生活…二階堂ふみ（31）の“振れ幅が両極端”な人生 2025年9月26日 11時10分