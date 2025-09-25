タイムアウトが選ぶ「世界で最もクールな街」で１位に輝いた神保町/Sanga Park/iStock Editorial/Getty Images（ＣＮＮ）グローバルな情報ガイド「タイムアウト」がまとめる「世界で最もクールな街」の最新ランキングで、東京の神保町が１位に輝いた。２０２５年版のランキングで１位に輝いた神保町について、タイムアウトは「ビブリオフィル（書物好き）の天国」と呼ぶ。神保町はおよそ１３０軒の古書店が立ち並ぶ場所で、タイム