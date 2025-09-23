大分県内の実業系高校に通う生徒たちが小中学生を対象に初めて企画した仕事体験イベントが、大分市で開かれました。 【写真を見る】高校生が企画、小中学生向け仕事体験イベント初開催実業系高校の魅力を発信大分 このイベントは、小中学生や保護者に実業系高校の魅力を知ってもらおうと、県内13校が参加して初めて開催されました。 会場には、高校生が企画した25のブースが出展。来場者は、AIを活用したドロー