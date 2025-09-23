バンダイは、『仮面ライダーギーツ』より「PREMIUM DX ゾンビブレイカー」(29,700円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年3月発送予定 。2026年3月発送予定 「PREMIUM DX ゾンビブレイカー」(29,700円)『仮面ライダーギーツ』にて、仮面ライダーバッファなどが使用する武器「ゾンビブレイカー」が、大人向け大型武器玩具として商品化された。チェーンソー