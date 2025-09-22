ニューヨークの国連本部で開かれたパレスチナ問題の解決を目指す第1回国際会議＝7月（国連提供）【ニューヨーク共同】米ニューヨークの国連本部で22日、パレスチナ問題解決に向けた国際会議が開かれる。会議に合わせてパレスチナを国家承認する国は21日に表明した英国なども含め10カ国程度に上る見通しで、合計では国連加盟国（193カ国）の8割を超える約160カ国になる勢いだ。パレスチナ自治区ガザで地上侵攻を続けるイスラエル