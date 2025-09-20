今日も残業。連日の残業続きでお疲れのねこ【漫画】本編を読む休日は漫画三昧？2025年上半期によく読まれたバズ漫画をあらためて紹介！バイトから社員になり、勤続15年目のベテラン社員。毎日残業をしても手取りは十数万円で、パワハラ気質の上司からの圧力もひどい。長い間「辞めたい」と思いながらも、なかなか重い腰を上げられなかった。しかしある日、突然涙が溢れ、布団から出られなくなったのをきっかけに、退職を決意する。