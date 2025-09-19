朝食を抜くと集中力が低下したり、太りやすくなったりするなど、さまざまなデメリットがあるとされています。ただ、朝は忙しくて料理をする暇がなく、朝食をトーストとコーヒーだけで済ませている人は多いと思います。このような生活を続けた場合、体にどのような影響を及ぼす可能性があるのでしょうか。朝食時に摂取すべき栄養素や、パンを食べる際の注意点などについて、管理栄養士の松田加奈さんに聞きました。パンに含まれて