霧島市の「霧島さくらフルーツランド」から中継でお伝えします。現在、シャインマスカットの収穫体験が最盛期を迎えています。19日からは、新商品「シャインマスカットフラッペ」も販売開始。梨や栗など秋の味覚も充実しており、焼き栗の販売もスタート。（詳しくは動画をご覧ください）