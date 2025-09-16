2025年9月15日、日清食品から「日清焼そばU.F.O.爆盛バーレル 油そば」が登場しました。濃厚しょうゆダレが太ストレート麺に絡む爆盛サイズの商品とのことで、実際に食べてみました。「日清焼そばU.F.O.爆盛バーレル 油そば」(9月15日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループhttps://www.nissin.com/jp/company/news/13448/これが「日清焼そばU.F.O.爆盛バーレル 油そば」です。「めん2玉 180g」と量の多さがアピールされてい