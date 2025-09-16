9·î15Æü¡¢¡È¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¡É¤³¤ÈËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡¢»°ºêÍ¥ÂÀ»á¡¢¹Â¸ýÍ¦»ù»á¤¬ÁÏ¶È¤·¤¿´ë¶È¡ØREAL VALUE¡Ù¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹·ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØREAL VALUE /¥ê¥¢¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¡Ù¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¡ª¡×ÈëÌ©¤òÊ¹¤«¤ì¤ÆÀ¼¤ò¹Ó¤²¤¿ÅÏî´½íºÇ¿·Æ°²è¤Ç¤ÏËÁÆ¬¤«¤é¡¢MC¤òÌ³¤á¤ë¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÏî´½í¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Ë´Ø¤¹¤ë¡ÖÊóÆ»¡×¤Ø¤Î¡ÈÈ¿ÏÀ¡É¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¤³¤ó¤Êµ­»ö¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¿¶¤é