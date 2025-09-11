保護されてから3週間 堂々とした雰囲気がまるで女王様、子猫の姿に反響ねこちゃんホンポ

保護されてから3週間 堂々とした雰囲気がまるで女王様、子猫の姿に反響

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 犬のお散歩中に保護された子猫の愛らしい姿が、Instagramで話題だ
  • カゴにもたれて優雅にくつろぐ子猫の姿が、まるで女王様のよう
  • 「小さな女王様」「保護されて本当によかったね」などの声が寄せられた
記事を読む

おすすめ記事

  • 道路沿いで鳴いていた『1匹の小さな黒猫』を保護→家にいた2匹の犬と会わせてみたら…まさかの光景に「尊すぎるな」「みんな優しくて涙」の声
    道路沿いで鳴いていた『1匹の小さな黒猫』を保護→家にいた2匹の犬と会わせてみたら…まさかの光景に「尊すぎるな」「みんな優しくて涙」の声 2025年9月6日 10時0分
  • 体力が底なしだった子猫時代。もはや運動会状態だった夜もありました
    体力が底なしだった子猫時代。もはや運動会状態だった夜もありました 2025年9月6日 18時0分
  • 『犬の散歩中についてきた子猫』を保護して1か月半…帰宅すると、『まさかの瞬間』が132万再生「お兄ちゃんが優しいんだね」「たまらん」
    『犬の散歩中についてきた子猫』を保護して1か月半…帰宅すると、『まさかの瞬間』が132万再生「お兄ちゃんが優しいんだね」「たまらん」 2025年9月9日 8時0分
  • 犬の骨ガムすら噛んじゃう！ 森羅万象自分のものだと思っている猫
    犬の骨ガムすら噛んじゃう！ 森羅万象自分のものだと思っている猫 2025年9月8日 18時0分
  • 2階の窓から脱走!? 完全室内飼いと心に決めていた猫がいなくなってしまい
    2階の窓から脱走!? 完全室内飼いと心に決めていた猫がいなくなってしまい 2025年9月10日 18時0分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 俺は種馬か! 怒鳴る夫に行為懇願
    2. 2. 石橋貴明 抗がん剤治療を拒否か
    3. 3. うつの人に対して絶対NGの行為
    4. 4. LINE新機能への苦言に共感殺到
    5. 5. あのちゃんCMに「健康被害」の声
    6. 6. 坂口の「本命彼女」一番可哀想
    7. 7. 石破氏の退任「日本悲しんでる」
    8. 8. がん闘病の石橋 ホッソリ姿に
    9. 9. 生活保護費でホスト通い 大炎上
    10. 10. 7人のリコーダーに体液か 再逮捕
    1. 11. すごい覚悟 吉田栄作に称賛殺到
    2. 12. 30代俳優カップル電撃婚 泣ける
    3. 13. 三倉佳奈 突然TVで双子格差告白
    4. 14. 有名シェフ刺殺 親子間で何が
    5. 15. 災害級大雨 東京港トンネル冠水
    6. 16. 高市氏が出馬へ 推薦人20人確保
    7. 17. 中国が日本に制裁 日本開き直り
    8. 18. 毒親の言葉 心にできる深い傷
    9. 19. 18歳女子が自殺「お前いらない」
    10. 20. ハラミ人気の裏に焼肉店の苦労
    1. 1. 7人のリコーダーに体液か 再逮捕
    2. 2. 高市氏が出馬へ 推薦人20人確保
    3. 3. 災害級大雨 東京港トンネル冠水
    4. 4. 18歳女子が自殺「お前いらない」
    5. 5. ハラミ人気の裏に焼肉店の苦労
    6. 6. 米で韓国人ら475人逮捕 帰国中断
    7. 7. 160キロ死亡 保釈中に無免許運転
    8. 8. 東京でコンテナ倒れる 1人死亡
    9. 9. コンテナ崩れ1人死亡 大雨影響か
    10. 10. セルフレジで万引きより怖い被害
    1. 11. NHKが設立 民放各社に方針変更
    2. 12. 凶悪な少年犯罪の原点 04の事件
    3. 13. ゲリラ雷雨 目黒で学習塾が水没
    4. 14. 長野4人殺害 80回以上「黙秘」
    5. 15. タイムズ 料金改定に賛否両論
    6. 16. 高市氏の「激痩せぶり」心配の声
    7. 17. 望月記者 4億円タワマンに在住か
    8. 18. 高すぎる ラーメン店に罰金141万
    9. 19. メーガン妃 結婚は失敗する運命?
    10. 20. 「母乳」牛乳パックの広告に賛否
    1. 1. 俺は種馬か! 怒鳴る夫に行為懇願
    2. 2. 生活保護費でホスト通い 大炎上
    3. 3. 借金2000万判明 あり得ない決断
    4. 4. 男性の「透け乳首」問題 SNS賛否
    5. 5. 「高市潰し」公明代表の釈明物議
    6. 6. 一人暮らし 辛いと感じる場面1位
    7. 7. 10代立ちんぼ女子 2万で1日3人と
    8. 8. 高市氏と小林氏の関係は微妙か
    9. 9. 堀江氏「男は黙って原子力発電」
    10. 10. 紀子さま「招待状」に複雑な思い
    1. 11. リフォームで違反に? 危険行為
    2. 12. 車のナンバー「358」なぜ人気?
    3. 13. 早速注目 愛子さまアクセの金額
    4. 14. ハンバーグ生焼けか 人気店物議
    5. 15. 三崎優太氏 財務省解体デモ突撃
    6. 16. 黒田清子さん 夫が異例の出世か
    7. 17. 命舐めんな 石破首相に批判殺到
    8. 18. PayPay取り扱い終了 相次ぐワケ
    9. 19. LINEさらされ…田久保市長を告発
    10. 20. なにこれ 猛暑でそうめんに絶望
    1. 1. 中国が日本に制裁 日本開き直り
    2. 2. 低所得層への信頼低下 衝撃調査
    3. 3. 米大学で射殺事件 犯人は隠れた?
    4. 4. 米で拘禁された韓国人316人出発
    5. 5. カーク氏銃殺「米国の闇の瞬間」
    6. 6. バンクシーの新作、数日で撤去
    7. 7. 半導体の国産化に成功 中国企業
    8. 8. 「トランプ氏盟友」カーク氏死亡
    9. 9. コロラド州で軽自動車の法案成立
    10. 10. ラピュタに出てきそうな巨大な北の天使「エンジェル・オブ・ザ・ノース」
    1. 11. 1発の落雷で52頭の牛が一瞬にして死ぬ
    2. 12. 【米国発！Breaking News】老人ホーム内で不明の女性、冷凍庫から救出される。
    3. 13. 「おい、なんでこんなところをマリオカートが走ってるんだ？」と注目されていた写真
    4. 14. マネー・ゲームに消えた温州の巨額資金、トラブルや事件相次ぐ―中国
    5. 15. 日産、リーフが2011―2012日本カー・オブ・ザ・イヤー受賞
    6. 16. タコの足？悪魔のツノ？　世にも奇怪なキノコ「タコスッポンタケ」の写真いろいろ
    7. 17. 1日23時間締めてウエスト50cm、コルセットに6年間ハマり続けるモデル。
    8. 18. 恐怖…性器に接着剤を塗られた妻
    9. 19. 「ジョジョ七夕まつり in S市杜王町」に参加すべく仙台に行ってきました
    10. 20. わずか4.2秒で撮影した瞬間を超スローモーションで表現したOK Goの新作MVがすごすぎ
    1. 1. ご祝儀に2万円 マナー違反か?
    2. 2. 能登復興のために、あなたの「タッチ」がVisaを通じて支援につながる！ 元気なお祭りをもう一度…SNSでも「タッチ」で復興の灯をともそう
    3. 3. ハッピーセット 販売方法を変更
    4. 4. ヱビス×荒木飛呂彦 現代によみがえる「ビール広告の美人画」 描き下ろしデザイン缶第2弾　
    5. 5. 行き過ぎ? 節約で思わぬ落とし穴
    6. 6. 熱中症の子しかる 根性論に憤り
    7. 7. 今さら聞けない｢ティール組織｣基本中の基本
    8. 8. ハーバードで聞いてみた｢デキる子の共通点｣
    9. 9. 1933年築｢日本橋高島屋｣､重要文化財の建築美
    10. 10. 「イマドキ女子」におすすめの車
    1. 11. シリコンバレーのベンチャーが、失敗からは学ばない理由
    2. 12. ｢ホームドア時代｣に取り残された車両の運命
    3. 13. キャンプ好きは要注意｢山で遭う危険生物｣対処法
    4. 14. 【世界シェア首位】THK社長が語る「当社の製品は『縁の下の力持ち』。培った技術を生かして 『モノづくりサービス業』に」
    5. 15. 仕事でも「ガチャ」と言われる訳
    6. 16. 出口見えぬ東芝 新たな戦略必要
    7. 17. 体&心を壊す「食ハラ」って…?
    8. 18. 千夜､一夜が描く失踪した夫を待つ妻の複雑な心
    9. 19. 物流一括受託大手:SBSHDのIFIS目標平均株価が、時価比46%方上値に納得
    10. 20. 三重の老舗米屋が手がけた｢カレー専用米｣の正体
    1. 1. 旧シリーズ「iPhone 16」がSALE
    2. 2. 広告業務 AIで激変した業務実態
    3. 3. カメラ機能がマニアックすぎる！？フラッグシップ「G4」ベースの進化した″異才″ーーauスマホ「isai vivid LGV32」を写真と動画でチェック【レポート】
    4. 4. 無人島で繰り広げるARアトラクション「ジュラシックアイランド」は波に揺られる価値あり
    5. 5. 北欧の「長寿の町」に新事実
    6. 6. 新エンジン・新マウントを採用…発光素子8色のNANLUX LEDライト　NANLITE FMアクセサリーにも対応　防じん防滴設計
    7. 7. ブログの小説などを評価し合える新サイト
    8. 8. iPadを買わずにブラウザで体験
    9. 9. iPhone4の電波障害なぜ説明ない?
    10. 10. グーグル電子書籍に参入　国内では来年開始
    1. 11. 引用の効能
    2. 12. 九州旅行をもっと満喫しよう！　ウィラートラベル、便利なパスを販売開始
    3. 13. 速報：サムスンGalaxy Note Edge発表、2560×1600ドット表示の曲面ディスプレイ搭載
    4. 14. ソフトバンク、SoftBank＆Y!mobile向け3G対応折りたたみ型Androidガラホ「AQUOSケータイ」を発表！3.4インチqHD液晶や800万画素アウトカメラ、防水・防塵、ワンセグなど
    5. 15. オフィスの2大お悩み「冷え」「乾燥」対策アイテム9選
    6. 16. 「落とす・なくすが不可避」と噂のApple「AirPods」をさっそく落下＆水没テストしてみたムービーが公開中
    7. 17. 驚異のハイスペックを普段使いでも! SUUNTOのミルスペックモデルに洗練された新デザインが追加
    8. 18. 「メイカーズ」に何が足りなかったのか？──最新号「ものづくりの未来」発売記念ミニカンファレンスで語られたこと
    9. 19. 第2回「mineoファンの集い」はユーザー参加型のイベントに！スキャンダルでCM自粛や新キャラクターでCM再撮影など、スタッフがこれまでの歴史を振り返る（前編）【レポート】
    10. 20. Wordに恐竜 新機能を使ってみた
    1. 1. U18侍vs米国 判定めぐり激高
    2. 2. 軽率? 町田浩樹の投稿削除が波紋
    3. 3. 村上が衝撃69HRペース 米国騒然
    4. 4. U18侍 米国に執念の逆転勝ち
    5. 5. 【2014南関東総体】代表校レポート｜坂出商
    6. 6. 大谷&ジャッジが歴史的快挙へ
    7. 7. 2番目要らない Jリーグ動画波紋
    8. 8. 仙台の赤嶺真吾が肉離れで全治2、3週間…今季4ゴールを記録
    9. 9. 勝利に貢献のトーレス「勝利が必要だった。先制点で楽になった」／ユーロ2012
    10. 10. ババ・レイ、クリス・ジェリコ ／ WWEファンアクセスツアー
    1. 11. ナスティア・リューキン／ 北京五輪 体操女子個人総合
    2. 12. セルジオ氏、ブラジル敗退を語る
    3. 13. 元イタリア代表FWディ・ナターレがついに決断…年内で現役引退か
    4. 14. 糸井 嘉男選手（宮津−オリックス・バファローズ）「高校時代は実質4か月しかプレーしていなかった」
    5. 15. 足袋からシューズへ。国産「ハリマヤ」が世界のマラソンを制した
    6. 16. バロテッリ、オーバメヤン、ボアテング…3カ国で戦う元ミラントリオがツイッターで意気投合　「まだまだこれからだぜ！」
    7. 17. 浅田真央引退報告の様子 佐藤信夫コーチが明かす「笑顔で日常会話みたいに」
    8. 18. ドルトムントが今季飛躍のフライブルクMFに関心…トッテナムらと争奪戦か
    9. 19. 甲子園よりも大切なこと。胸熱くなる高校球児たちの「それぞれの夏物語」
    10. 20. 巨人 勝利したら支給される金額
    1. 1. 石橋貴明 抗がん剤治療を拒否か
    2. 2. LINE新機能への苦言に共感殺到
    3. 3. あのちゃんCMに「健康被害」の声
    4. 4. 坂口の「本命彼女」一番可哀想
    5. 5. 石破氏の退任「日本悲しんでる」
    6. 6. がん闘病の石橋 ホッソリ姿に
    7. 7. すごい覚悟 吉田栄作に称賛殺到
    8. 8. 30代俳優カップル電撃婚 泣ける
    9. 9. 三倉佳奈 突然TVで双子格差告白
    10. 10. 姉が内田と分かり みんな消える
    1. 11. 古舘 総裁は「進次郎で決まり」
    2. 12. 元小学生ホスト 現在の姿に驚き
    3. 13. 坂上忍が明かした「異変」に心配
    4. 14. 横山裕 ファンとのBBQが9800円
    5. 15. 永野芽郁「好きな男に夢の話」
    6. 16. 「ジェニーハイ」活動を終了へ
    7. 17. 看板俳優また騒動…小栗旬窮地か
    8. 18. 水ダウ ともしげのヤバさが露呈
    9. 19. 渡辺直美 NYの家まだ住めてない
    10. 20. 武尊＆川口葵、夫婦そろって初公の場で「あーん」　サプライズウェディングケーキで初入刀
    1. 1. かかとをケアするベビーフット
    2. 2. ひとりごはんこそ、バランスのよい定食を！ ヘルシーな玄米食に、夜遅くまで可も。渋谷・代々木上原・蔵前のおすすめ食堂3軒
    3. 3. 女性に触られたくない体の部位
    4. 4. 病気になっても、母は「同居しない」と頑なに拒否。裏に隠された“悲しい本音”と『娘の決意』
    5. 5. 「艶肌」に納得の4つのアイテム
    6. 6. 女性Gを推す 女性オタク急増の訳
    7. 7. 3COINSの「新作防災グッズ」紹介
    8. 8. 上司の言葉で サボり魔が痛感
    9. 9. Amazonで精米 変速かくはん式
    10. 10. ユーマと結婚 苦悩&葛藤の経緯
    1. 11. 共働きなら家事は半々!?　結婚後の家事分担
    2. 12. 伊勢丹がデザイナーのアイテムをカスタマイズできるサービス開始 - アンリアレイジ、ファセッタズム参加
    3. 13. 40代“美肌”の女性タレント、ランキング1位は武田久美子
    4. 14. 書籍・雑貨・カフェが1つになった進化系ブックストア「STORY STORY」が新宿に登場
    5. 15. 「モテ期」は作るもの？意識を変えて、モテの種を恋に育てよう
    6. 16. 森永｢ハイチュウ｣初のアセロラ味＆“金の果実”味が登場
    7. 17. ココからアソコまで万能すぎ！セレブ流の“ココナッツオイル使用法”まとめ
    8. 18. 【うるおい女子の映画鑑賞／レオ様の最盛期を堪能】『バスケットボール・ダイアリーズ』
    9. 19. 花火大会や夏祭りもセルフアレンジで。今すぐ使える“浴衣ヘアアレンジ”３選
    10. 20. 2016年のトレンドを足元に。冬に履きたい“スリッパ＆バブーシュ”【TREND SHOES_04】