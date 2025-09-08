会社役員が社員の前でつかみ合いの喧嘩を始めたら、この会社大丈夫か……と不安になるに違いない。投稿を寄せた東海地方の50代女性（事務・管理）は、同族経営の会社で目撃した衝撃の出来事を振り返った。会社の全体会議でのことだった。「会長と社長の意見が合わず、『お前の言ってることは全然分からん！』と会長が社長に文句を言ったら、社長が『うるさい！黙れ！』と会長に殴りかかったのを見た」大勢の従業員の前で、会社のト