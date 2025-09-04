新スタジアム建設の署名協力を呼び掛けるファジアーノ岡山の選手ら岡山・北区駅元町3日 JR岡山駅でサッカー・J1ファジアーノ岡山の選手らが3日、新しいスタジアムの建設に向けた署名への協力を呼び掛けました。署名は4日時点で約25万人分が集まっています。 JR岡山駅で行われた新スタジアム建設に向けた署名活動です。ファジアーノ一筋5年目、ここまでリーグ戦のほぼ全試合に出場し