不動産投資は「堅実」「安定収入」といった印象から、会社員や副業を検討する人たちに人気の資産運用です。最近では、SNSなどで「投資規模◯億円」「賃料収入◯◯万円達成」といった派手な広告が目立ちます。しかし、投資規模を拡大する、賃料収入をとにかく上げることが不動産投資の成功ではありません。筆者は、不動産投資における成功とは、「安定収入源の形成（フローの形成）」と「資産の形成（ストックの形成）」の両方