右肩の負傷で出遅れ、今度は腰を痛めるレイズは21日（日本時間22日）、キム・ハソン内野手が腰の炎症により10日間の負傷者リスト（IL）入りしたと発表した。20日（同21日）に遡っての適用。今季は右肩の負傷で出遅れた“韓国の至宝”は、さらに厳しい立場に追いやられている。レイズは代わって3Aダーラムからカーソン・ウィリアムズ内野手をメジャーに昇格させた。キムは今季ここまで24試合で打率.214、2本塁打5打点にとどまっ