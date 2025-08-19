3月1日にキャスターのみのもんたこと御法川法男さん（享年80）が亡くなってから、半年が経とうとしている。みのさんが晩年を過ごした鎌倉市に建つ“みの御殿”は2010年に完成。鎌倉山の高台に建つ大豪邸で、延床面積は約250坪を誇る。「高台に立地し、岩盤まで杭を打つなど、地盤改良にかなり費用がかかっていると思います。土地と建物を合わせて約12.7億円ほどではないでしょうか」（不動産関係者）という、みのさんのこだわり