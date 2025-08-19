Bリーグの契約形態は選手ごとにさまざま存在する（写真は栃木ブレックス・DJニュービル）photo by Makino Yutaka中編：NBA/FIBA公認代理人・鴨志田聡インタビュー（全３回）選手の代理人としてチームと交渉を行ない、契約交渉をまとめる役割を担う代理人（エージェント）。Bリーグは来るシーズンで10年目を迎えるが、それ以前からNBA公認・FIBA（国際バスケットボール連盟）公認のライセンスを持つ代理人として業務にあたってき