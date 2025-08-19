知念英和 俳優・知念英和が出演する【DOROSCRUB】MOUTH PURIFY TABの新WebCMを8月18日から公開。同時に知念は『DOROSCRUB』のブリス菌タブレット『MOUTH PURIFYTAB』の商品アンバサダーにも就任した。本CMでは、沖縄出身の知念が持つ自然体で柔らかな雰囲気と、屈託のない笑顔を垣間見ることができる。『DOROSCRUB』は、バスソルトやスカルプシャンプーをはじめ、泥由来の高機能なケアアイテムを展開しており、今回