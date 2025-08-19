

知念英和

俳優・知念英和が出演する【DOROSCRUB】MOUTH PURIFY TABの新WebCMを8月18日から公開。同時に知念は『DOROSCRUB』のブリス菌タブレット『MOUTH PURIFYTAB』の商品アンバサダーにも就任した。

本CMでは、沖縄出身の知念が持つ自然体で柔らかな雰囲気と、屈託のない笑顔を垣間見ることができる。『DOROSCRUB』は、バスソルトやスカルプシャンプーをはじめ、泥由来の高機能なケアアイテムを展開しており、今回はシリーズの中でも『MOUTH PURIFY TAB』にフォーカス。口には口に棲みつく善玉菌、腸には腸に棲みつく善玉菌があるが『MOUTH PURIFY TAB』はその中でも“お口の善玉菌”に着目した。

ブリスK12とブリスM18という２種類のブリス菌を配合。ブリス菌は人間の口腔内に多く存在する安全性の高い善玉菌の一種で、口臭や口内・喉・耳の不快感をもたらす悪玉菌から守り、長い歴史の中で安全性が確認されてきた。配合されている泥成分には内側からのキレイを支えると注目されている厳選されたピートパウダーを使用。その他、乳酸菌の一種ラクトフェリンや善玉菌をサポートする有胞子性乳酸菌、臭い成分にアプローチする緑茶エキスも加えることで、口だけでなく体全体をサポート。

新WebCMでは、モノクロのトーンの中、知念がスタイリッシュに登場。メンズケアブランド『DOROSCRUB』の『MOUTH PURIFY TAB』を手に取り、その使いやすさや機能といった魅力を静かに印象づけ、時には朗らかな表情を覗かせる。【知念英和コメント】この度、"MOUTH PURIFY TAB"のアンバサダーに就任させていただきました、知念英和です。"人との繋がりは口から始まる"というように、僕もお仕事をする上で毎日色んな方にお会いするので、お口のケアには特に気をつけています。MOUTH PURIFY TAB は、普段の口内ケアに加えて、体全体をサポートしてくれる善玉菌が摂取できるという、こだわりが詰まっているタブレットです。どの年代の方も関係なく、今を生きる人達にこそ届いて欲しいですし、日頃からメンズケアを頑張っている方や、これから始めてみようかなと迷っている方の背中を押せるように魅力をたくさん伝えていけたらと思います！そして、このタブレットと共に、役者としても一人の男としても、僕もひとつずつステップアップしていけるように頑張ります▽出演者（知念英和）プロフィール2005年3月19日生まれ。沖縄県出身。2021年にスターダストプロモーションが開催した第２回「スター☆オーディション」で応募総数１万5918名の中から、ファイナリストの１人に選ばれる。同事務所に所属後は俳優として活躍しており、2024年9月から放送スタートしたテレビ朝日系列『仮面ライダーガヴ』主人公・ショウマ／仮面ライダーガヴ役でドラマ初主演を果たす。10月には初めての書籍「ひでのよんな〜らいふ。」を刊行予定。