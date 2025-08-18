ユーエスマートは8月8日に、室内遊び場「キッズランドUS 栃木宇都宮店」を豊郷台ショッピングセンターミュゼ（栃木県宇都宮市）の2階にオープンした。●受付後の出入り・飲食の持ち込み自由「キッズランドUS」は、受付後の出入り自由、飲食持ち込み自由、保護者の交代も自由で、暑い日も寒い日も雨の日も花粉が辛い時期でも天気を気にせずゆっくり遊べる全天候型屋内遊園地。今回、オープンした「キッズランドUS 栃木宇都宮